Ritrovato l’anziano disperso in Valpolcevera

L’uomo, che ha 82 anni, si era allontanato da casa mercoledì. Da ieri a cercarlo, oltre ad alcuni volontari, erano le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, anche con l’elicottero. L’anziano soffre di Alzheimer

L’uomo si era allontanato da casa per fare una passeggiata, come fa abitualmente, ma non aveva fatto ritorno. L’uomo era caduto in un fosso ed è stato ritrovato da un gruppo di cinofili volontari. Al recupero e consegna alle cure del 118 ha provveduto la squadra VVF di Bolzaneto. A denunciare la sua scomparsa era stata la compagna. Ritrovato questa mattina, pare in discreto stato di salute, ma è stato accompagnato all’ospedale per accertamenti.

Alle ricerche, cominciate ieri mattina, hanno partecipato, con le Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco e il 118, anche gli uomini del Soccorso Alpino e quelli della Protezione civile.

