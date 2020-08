Sviene in via San Lorenzo. Soccorso, viene denunciato per spaccio dai carabinieri

È stato portato al pronto soccorso e durante la visita, negli slip, sono state trovate 13 dosi di hashish

Un cittadino del Senegal di 38 anni, senza fissa dimora e pregiudicato, è stato soccorso poiché accasciatosi privo di sensi in via San Lorenzo. Trasportato in auto medica al Pronto Soccorso dell’Ospedale Galliera, durante la visita è stato trovato in possesso di droga negli slip. Su richiesta del personale sanitario i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova sono intervenuti per sottoporre a sequestro nove grammi di hashish, suddivisi in tredici dosi pronte per lo smercio. Il 38enne è stato deferito per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...