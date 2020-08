Rubano energia elettrica, in due nei guai

Un allaccio abusivo all’impianto del condominio in via Jori, la rimozione dei sigilli a di un contatore per usare l’elettricità in via Caveri. I carabinieri hanno denunciato un uomo e una donna

Il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, al termine di accertamenti, ha deferito in stato di libertà per furto di energia elettrica due persone. Un 50enne genovese con precedenti specifici, residente in via Jori, si è abusivamente allacciato con un cavo elettrico alla centralina condominiale presente nel pianerottolo, come riscontrato dal personale Enel intervenuto sul posto. Una donna ecuadoriana di 30 anni, abitante in via Caveri, ha sottratto energia elettrica rimuovendo i sigilli già apposti al contatore della sua abitazione. Anche in questo caso l’Enel è intervenuta dopo aver riscontrato un consumo di energia quotidiano nonostante quel contatore risultasse inattivo da 12 mesi in conseguenza del primo sigillo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...