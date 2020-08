Fusti di sapone rovesciati in autostrada, A26 chiusa fino a domattina

Gli operai dovranno scarificare l’asfalto per permettere la riapertura in sicurezza dell’allacciamento con la A10 Genova-Savona, in direzione Genova

L’incidente è avvenuto alle 16:30 circa e ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante che trasportava sapone liquido concentrato.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza che, a causa del sapone disperso, prevedono anche il rifacimento della pavimentazione per un tratto di lunghezza pari a circa 1000 metri. Pertanto, la riapertura del nodo è prevista entro la mattinata di domani.

Attualmente sul luogo dell’evento si registrano 3 km di coda.

