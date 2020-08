Incidente in serata al Psa, portuale travolto da un muletto

L’uomo, che ha 45 anni, è stato soccorso prima dai colleghi, poi dal personale dell’ambulanza e dall’auto medica inviate dal 118. Avviata la dovuta inchiesta della Asl3 per accertare il rispetto delle misure di sicurezza

L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 in via degli stivatori, all’interno dell’area portuale di Pra’.

L’uomo, che non ha perso conoscenza, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso del nosocomio regionale, ma gli accertamenti medici avrebbero escluso che sia in pericolo di vita, anche se le conseguenze del sinistro sono molto gravi per un importante schiacciamento toracico che i sanitari hanno verificato.

Secondo le prime testimonianze, il portuale sarebbe stato travolto da un muletto, ma le cause dell’incidente devono essere ancora ricostruite.

Mi piace: Mi piace Caricamento...