A26, bivio per la A10 chiuso per incidente. Fusti di sapone riversati sulla carreggiata

2 chilometri di coda in direzione Genova. Scontro tra un’auto e un mezzo pesante

In direzione Genova, sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, si è resa necessaria la chiusura del bivio con la A10 verso Genova, per un incidente tra un’auto e un mezzo pesante, con parziale perdita di carico di fusti di sapone concentrato liquido riversati sul piano viabile, avvenuto al km 0 e 300.

Al momento si segnalano 2 km di coda.

Per il traffico proveniente da Gravellona e diretto a Genova, seguire per Ventimiglia, quindi uscire e rientrare ad Arenzano verso Genova.

Per gli utenti che da Milano sono diretti a Genova, si consiglia di seguire la A7 Milano-Genova.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso.

L’incidente è avvenuto alle 16:30 circa.

Sono in corso le operazioni di messa in sicurezza che, a causa del sapone disperso, prevedono anche il rifacimento della pavimentazione per un tratto di lunghezza pari a circa 1000 metri. Pertanto, la riapertura del nodo è prevista entro la mattinata di domani.

Attualmente sul luogo dell’evento si registrano 3 km di coda.

