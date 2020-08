Aggredisce la convivente e le rompe lo sterno, Polizia lo fa uscire di casa e lo denuncia

È successo ieri nel tardo pomeriggio a Marassi dove una ventottenne ha mandato all’ospedale una giovane donna. Quando gli agenti sono arrivati, lei ha mostrato anche le foto delle conseguenze di pregressi episodi di violenza

Ieri sera i poliziotti delle volanti dell’U.P.G. hanno denunciato un 28enne ecuadoriano per lesioni aggravate.

L’uomo, a seguito di una lite per questioni di gelosia, ha aggredito la sua compagna, una giovane colombiana, colpendola con alcune ginocchiate al petto.

All’arrivo della volante, chiamata dal figlio della donna, la vittima appariva sofferente ed aveva difficolta respiratorie. Mentre il 28enne si giustificava dicendo di essere stato aggredito dalla partner con graffi e morsi, la donna ha mostrato agli agenti alcune foto di se stessa con lividi sul volto e occhi pesti, esito di pregresse violenze, mai denunciate, da parte del compagno.

Portata in ospedale in codice giallo è stata refertata con un una prognosi di 30 giorni per frattura dello sterno.

I poliziotti hanno attivato il “protocollo Eva” e l’uomo è stato allontanato dall’appartamento, portando via i suoi effetti personali e restituendo le chiavi.

In copertina: foto d’archivio

