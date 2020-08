San Martino senz’acqua, il ripristino solo in serata

Ma non in tutte le case manca l’acqua. Alcune sono alimentate da tubazioni non coinvolte

Danno alla tubazione idrica verificatosi questa mattina in Via San Martino provocato da una ditta che eseguiva lavori stradali per conto terzi, Iren Acqua comunica che, a seguito di ulteriori verifiche, l’interruzione idrica riguarderà le seguenti vie del Comune di Genova:

Via San Martino,

Via Padre Semeria,

Via Papigliano,

Via Sturla,

Viale Bernabò Brea,

Via S, Mertens,

Via Gorizia,

zone limitrofe

Iren precisa che nelle le vie citate sono presenti anche tubazioni non interessate dai lavori che continueranno il normale servizio.

I tecnici di Iren sono all’opera per la riparazione del guasto, il ripristino della regolarità del servizio è previsto in serata.

