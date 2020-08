Covid Liguria, 12 nuovi positivi. Alcuni individuati dopo l’accesso ai pronto soccorso

Non ci sono decessi per coronavirus, due ricoverati in più begli ospedali. I casi sono stati individuati con test all’arrivo in ospedale, segnalati dai medici di famiglia o scoperti grazie ai test di chi rientra dall’estero

Il dettaglio dei nuovi positivi:

• 2 in ASL 1 di cui:

2 contatti di caso confermato

• 1 in ASL 2 di cui:

1 contatto di caso confermato

• 3 in ASL 3 di cui:

1 rientro viaggio estero

2 accessi in ospedale

• 6 in ASL 5 di cui:

2 accessi in ospedale

1 rientro viaggio estero

3 segnalazioni dipartimento di prevenzione

Alisa precisa che la specificazione della ASL sopra riportata non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.





