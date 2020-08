Addio a Kreole, il cane vigile del fuoco che cercò i superstiti del crollo del Morandi

La scomparsa è stata annunciata dai suoi colleghi a due zampe sui social. Kreole era un Bovaro del Bernese e aveva lavorato anche ad Amatrice dopo il terremoto

Scrive il vigile del Fuoco del distaccamento di Gubbio Fabrizio Caira: <È difficile scrivere parole per la morte di un cane quando ha fatto parte della nostra vita professionale e privata per tanti anni… Ci ha lasciato una compagna di squadra e di vita che va ad aggiungersi alla folta schiera dei nostri amici e colleghi a 4 zampe che ci hanno lasciato per raggiungere un paradiso particolare da dove proteggerci per sempre… Addio cagnolona una lunga carezza ti accompagni per sempre… Un abbraccio a Massimo>. Massimo era il conduttore di Kreole e come sempre accade tra cane e conduttore esiste un rapporto particolare, fortissimo.









