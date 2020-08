Centinaia di chiamate al numero verde di Ireti. Il riavvio della distribuzione dell’acqua è stato rimandato 4 volte: prima alle 15, poi alle 20, poi entro le 8 di oggi, ora a mezzogiorno

Nei tre quartieri confinanti abitano anche tantissimi anziani che subiscono un grave disagio. Un’ulteriore fonte di preoccupazione in periodo di Covid, in cui lavarsi le mani di frequente è fondamentale per prevenire il contagio.

Mi piace: Mi piace Caricamento...