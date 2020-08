Meteo Limet, disagio fisico per l’aumento dell’afa

Situazione: Alta pressione e bel tempo su tutta la nostra Penisola e in Liguria almeno fino al prossimo fine settimana.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet.

Previsioni valide per: giovedì 20 agosto 2020

Avvisi: Disagio fisico in aumento per l’afa specie lungo le coste.

Cielo e Fenomeni: Al mattino probabili nubi basse lungo la fascia costiera e sul mare alternate ad ampi spazi di cielo sereno; bel tempo sui versanti padani. In giornata graduale trasferimento delle nubi (comunque poche ed isolate) verso le aree interne e sui monti; cielo in larga parte sereno lungo le coste. In serata cielo sereno su tutta la Liguria.

Venti: Deboli in prevalenza dai quadranti meridionali.

Mari: Generalmente poco mosso.

Temperature: In lieve aumento; disagio fisico in crescita per l’afa.

Costa: min 20/23°C, max 29/31°C

Interno: min 15/18°C, max 28/32°C

Mi piace: Mi piace Caricamento...