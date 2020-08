Covid Liguria, 30 nuovi positivi. Ci sono anche due bimbi ricoverati al Gaslini

Non si registrano decessi. I tamponi aumentano e raggiungono quasi quota 2 mila con quelli fatti ai vacanzieri tornati da paesi a rischio

Sono 30 i nuovi casi di covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria.

I quattro ospedalizzati al Gaslini, presenti nel bollettino, sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione.

Questo il dettaglio dei nuovi positivi:

ASL2 – 13 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 11 strutture socio sanitarie (di cui 10 link grigliata del 1° agosto a Quiliano)

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

ASL3 – 11 casi di cui:

• 1 rientro viaggio estero

• 3 attività di screening

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

• 6 contatti di casi confermati

ASL5 – 6 casi di cui:

• 5 contatti di casi confermati

• 1 segnalazione dipartimento di prevenzione

