“Sfoltita” la canfora centenaria al Galliera, esposto di Europa Verde

Sebastiano Sciortino, su segnalazione di Emanuela Massa, ha inviato una raccomandata ai Carabinieri Forestali: <Nel 2013 era stato oggetto della Festa dell’Albero proprio su iniziativa dell’ente ospedaliero e con la collaborazione dell’Università di Genova e di Legambiente ed è tutelata come bene culturale>

Una raccomandata è partita questa mattina per la “sfoltitura” della canfora centenaria del Galliera: <In genere, l’albero della Canfora non si pota – scrive Sciortino nel suo esposto – se non per eliminare i rami secchi o aggiustare leggermente la forma della chioma. Tuttavia, anche se si fosse voluto procedere a questo scopo, è noto che, solitamente, in estate si opta per la potatura di alberi giovani e vigorosi. Al contrario, in inverno, si potano le piante più anziane. A mio parere il taglio effettuato in questa stagione potrebbe compromettere la salute dell’albero>.

L’esposto punta a chiedere ai Carabinieri Forestali di verificare la regolarità della potatura secondo la legge che tutela i centri storici, comprese le loro alberature.

<Alla luce dell’enciclica Laudato Sii – aggiunge Massa – auspichiamo un intervento del nuovo arcivescovo francescano di Genova che in qualità di presidente del Galliera può certamente intervenire per tutelare la canfora centenaria a beneficio dell’ambiente e della salute dei malati>.

