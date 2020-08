Ubriaco cade dallo scooter, scappa in sopraelevata e ferisce agente. Denunciato

Aveva anche con sé un coltello lungo 18 centimetri. L’agente è stato portato al Pronto Soccorso ed è stato giudicato guaribile in 7 giorni

Un uomo di 56 anni, ubriaco, è caduto dallo scooter sulla rotonda in fondo a via Brigate Partigiane. È intervenuta una pattuglia del servizio notturno della Polizia Locale nel piazzale Amt davanti al portale della Fiera, è scappato abbandonando il mezzo e ha imboccato a piedi la sopraelevata, rischiando di venire travolto dai veicoli che stavano sopraggiungendo. Una una pattuglia del reparto Pronto Intervento ha raccolto la segnalazione dei colleghi e ha raggiunto l’uomo che, fermato, ha opposto resistenza ferendo un agente che, trasportato al Pronto soccorso, è stato medicato e giudicato guaribile in 7 giorni.

Il 55enne, di nazionalità italiana, ha rifiutato di sottoporsi al test con l’etilometro e quindi è stato denunciato anche per quello, oltre che per oltraggio, guida in stato di ebbrezza, guida senza patente (gli era stata ritirata nel 2013), resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e porto di oggetto atto a offendere perché aveva con sé un coltello lungo 18 centimetri. È stato anche sanzionato per bestemmie. Il veicolo è stato sequestrato.

