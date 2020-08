Sampierdarena, taglia la gola a un passante con un coccio di bottiglia

Arrestato dai Carabinieri che ha cercato di ferire con lo stesso coccio e che ha preso a calci, pugni e testate. Il ferito è stato giudicato guaribile in 25 giorni

La scorsa nottata, in piazza Vittorio Veneto a Sampierdarena, un uomo, in evidente stato di alterazione, dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, impugnando una bottiglia, minacciava i passanti e ha ferito alla gola un passante che, trasportato presso l’ospedale Villa Scassi, è stato medicato e giudicato guaribile in 25 giorni. Il soggetto, alla vista dei Carabinieri, si è scagliato contro di loro, aggredendoli sempre con la bottiglia e cercando di colpirli con calci e pugni. Bloccato e disarmato ha cominciato a sputare e cercare di colpire i militari con testate. Accompagnato in caserma, è stato identificato in M.O., romeno di 33 anni, gravato da pregiudizi di polizia. È stato arrestato per i reati di “violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale”.

