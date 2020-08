Il corpo privo di vita di un senzatetto è stato trovato stamattina in via Citerni, tra via Rimassa e piazza Rossetti. Al momento non si conoscono le cause della morte.

L’uomo sarebbe deceduto nel sonno. Si tratta di Ianos Dukan, 58 anni, cittadino ungherese. Procedono i carabinieri.

Sul c’è anche la Polizia locale.

In copertina: foto d’archivio

