A12: coda di 6 km tra Recco e Chiavari in direzione ponente e 3 tra Recco e Genova est per lavori. La mattinata si presentava con previsione da bollino nero, la situazione Più critica in assoluto. Per il pomeriggio era previsto il bollino rosso e la previsione è stata pienamente rispettata. Sotto: la tabella che riguarda le previsioni del traffico e che riguarda l’intera rete autostradale. In Liguria c’è, in più, l’handicap cantieri.

Mi piace: Mi piace Caricamento...