Cadono da muraglione in un rio, soccorsi da 118 e Vvf

Madre e figlio sono stati recuperati dai vigili del fuoco grazie a tecniche alpinistiche

La scorsa notte, i vigili del fuoco di Rapallo, sono intervenuti a Zoagli, nei pressi dei campi da calcio, per soccorre madre e figlio che, per cause in via di accertamento, sono caduti da un muraglione nel rio sottostante.

I vigili del fuoco, dopo aver stabilizzato i pazienti con il 118, hanno messo i feriti sulla barella e tramite tecniche alpinistiche l’hanno fatta scorrere lungo una scala in dotazione e riportata sulla sede stradale.

