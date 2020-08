Prima galleria dopo il ponte, già staccati i dissuasori – VIDEO

Un grosso mezzo troppo alto deve aver sradicato il limitatore di altezza. Code su tutte le autostrade intorno a Genova

A7: coda di 3 km tra Genova Ovest e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per lavori

A10: coda tra Genova Aeroporto e Bivio A10/A7 Milano-Genova per traffico intenso; coda di 2 km tra Bivio A10/A7 Milano-Genova e Genova Pegli per lavori; coda di 1 km tra Genova Pegli e Genova Aeroporto per lavori.

A12: Code a tratti tra Recco e Chiavari per lavori; coda tra Genova est e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 2 km tra Ovada e Masone per lavori.

La situazione del traffico Ponte San Giorgio (alle 10:00 del 5 agosto)

