Vvf: «I 75 critici nei confronti della cerimonia sono pensionati o iscritti Usb»

Dal Comando dei Vigili del fuoco di Genova arriva una precisazione sui firmatari della lettera contro l’inaugurazione del ponte: <Questa precisazione non modifica in alcun modo i sentimenti di vicinanza e solidarietà umana che i Vigili del Fuoco di Genova, hanno manifestato e continueranno a manifestare verso i parenti delle 43 vittime e di tutti coloro che hanno subito gli effetti nefasti del crollo>

<Con riferimento alle notizie di stampa conseguenti al comunicato di 75 Vigili del Fuoco genovesi e liguri, critici nei confronti della cerimonia di inaugurazione del nuovo viadotto autostradale sul fiume Polcevera, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova comunica che essi non rappresentano in alcun modo la totalità del personale operativo ed amministrativo in servizio al Comando stesso – spiegano proprio al Comando -. Infatti, pur all’interno della libertà di espressione, buona parte delle persone firmatarie sono vigili del fuoco in pensione, da un periodo di tempo abbondantemente superiore a quello intercorso dal 14 agosto 2018 ad oggi, o riconducibili ad una delle cinque sigle sindacali presenti al Comando dei Vigili del Fuoco di Genova>.

