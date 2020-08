Ecco chi sono i Vvf che dicono no alla cerimonia del nuovo ponte

Il Comitato parenti vittime di Ponte Morandi: <Grazie con tutto il cuore!!!>

La lettera dei vigili del fuoco inviata al comitato

Solidarietà ai parenti delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Non c’è nulla da celebrare!

Al Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi,

noi vigili del fuoco genovesi e liguri firmatari di questa lettera esprimiamo la nostra solidarietà e condividiamo la vostra scelta di non partecipare alla cerimonia di inaugurazione del nuovo ponte.

Non c’è nulla da celebrare, tanto meno da festeggiare.

Ciò che si apprestano a celebrare – in pieno spirito di unità nazionale – non è solo la ricostruzione di un ponte indegnamente crollato ma è il cosiddetto “modello Genova” che vogliono estendere a tutta Italia con la scusa della crisi economica, cioè la costruzione di grandi opere infrastrutturali con ancora meno controlli, causa stessa dei disastri.

Come nella sanità le patologie più gravi attirano la maggior parte dei finanziamenti perché portano più profitti – e ciò va a discapito della prevenzione e della medicina territoriale, coi devastanti effetti che si sono palesati nell’epidemia ancora in corso – così nel settore delle costruzioni è molto più profittevole costruire nuove grandi opere che fare la manutenzione di quelle già esistenti e del territorio.

“Saper cogliere nella tragedia l’opportunità” sono parole che appartengono ad una classe dominante, imprenditoriale e politica, saprofaga, che fa profitti su disastri e tragedie.

Il “modello Genova” è l’emblema del costruire e non manutenere, del profitto che cammina sulla vita degli uomini e della società.

Noi vigili del fuoco che interveniamo nelle tragedie provocate da questo sistema economico e politico basato sul profitto, vi salutiamo con un grande abbraccio e sosteniamo la vostra scelta.

Genova, martedì 27 luglio 2020

La lettera sarà resa pubblica dopo essere stata inviata al Comitato Parenti Vittime Ponte Morandi La raccolta delle adesioni proseguirà anche dopo la sua pubblicazione

FIRMATARI

Il Comitato dei parenti delle vittime di Ponte Morandi ha oggi ringraziato i pompieri sulla propria bacheca Facebook con un cuore e un cuore spezzato.

