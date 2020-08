Incidente sul lavoro, acido solforico investe due persone a Tribogna

Entrambe in codice rosso, sono stati trasportati dall’elisoccorso dei Vvf uno al San Martino e l’altro al Villa Scassi

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sul lavoro a Tribogna, presso il Consorzio intercomunale per la raccolta dei rifiuti. Per cause in corso di accertamento, si è danneggiata la tubatura di una cisterna mobile contenente acido solforico ed il getto che ne è fuoriuscito ha investito il titolare ed il dipendente di una ditta presenti sul posto. Entrambi sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in codice rosso a mezzo elisoccorso presso gli Ospedali San Martino e Villa Scassi. L’area interessata è stata sottoposta a sequestro da personale per la sicurezza e prevenzione degli ambienti di lavoro dell’ASL/4. Sul posto, nell’immediatezza dell’incidente, anche i Carabinieri della Stazione di Uscio.

