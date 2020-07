Bolzaneto, in A7 veicolo in fiamme. Code al casello e al bivio con la A12

Coda A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – entrambe le direzioni), coda in entrata e in uscitra Genova Bolzaneto per veicolo in fiamme. Coda di 2 km tra Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Bolzaneto sempre per veicolo in fiamme. L’allerta, spiega il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo, è stato dato intorno alla mezzanotte.

Sul posto, con la Polizia stradale, sono intervenute le squadre antincendio GSA in servizio per Autostrade oltre che i vigili del fuoco e il personale di Autostrade per l’Italia.

Il rogo è partito dalla cabina di guida e si è esteso al carico che trasportava.

