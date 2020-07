Rissa tra famiglie in un locale di via Giacometti. Interviene la Polizia

Questa sera, in un locale di San Fruttuoso, un litigio si è trasformato in rissa, subito sedata dall’intervento della Polizia di Stato in forze. Una persona è rimasta ferita

Ad affrontarsi sono state due famiglie, una di romeni e una di albanesi, che avrebbero cominciato a discutere in merito a una compravendita. Poi gli animi si sono scaldati ed è partita la zuffa. L’immediato e tempestivo intervento dei poliziotti delle volanti ha evitato il peggio. Il ferito, non grave, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso.

In copertina: foto di Alessandra Mottica

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...