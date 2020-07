Semafori intelligenti dal 3 agosto. Ecco dove saranno attivi

Sono 4 e si aggiungono a quelli di corso Torino e corso Europa

Dopo un periodo di sperimentazione verranno attivati quattro nuovi rilevatori di passaggio col rosso semaforico in corrispondenza di altrettante intersezioni stradali.

A partire da lunedì 3 agosto saranno attivi, h 24 – 365 giorni all’anno, i cosiddetti “semafori intelligenti” che disciplinano i seguenti incroci cittadini:

– via Gastaldi / via Barrili / via Corridoni

– via Caprera / via Cavallotti / via Orsini

– via San Bartolomeo del Fossato / via Cantore

– c.so Aurelio Saffi / via Brigate Partigiane

Rileveranno le inosservanze della segnaletica orizzontale e verticale e sanzioneranno chi passerà col rosso



Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...