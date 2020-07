Incendio in appartamento, evacuati gli abitanti del palazzo

Non ci sono stati feriti o intossicati, ma solo tanta paura

Nella mattina di oggi, la squadra di Rapallo, supportata da personale di Chiavari con l’autobotte e Genova con il carro Autoprotettori, sono intervenuti a Rapallo in via privata Schiappacasse per l’incendio di un appartamento al terzo piano.

A fiamme ben sviluppate, i Vigili del fuoco hanno messo l’incendio sotto controllo e agevolato l’evacuazione delle persone presenti nell’edificio.

Nessuna persona è rimasta ferita e vi sono solo danni materiali.









