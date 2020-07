Il prossimo film Disney Pixar ambientato sulla riviera ligure

A dirigere “Luca”, lungometraggio di animazione, in uscita nelle sale il 18 giugno 2021, è Enrico Casarosa, animatore, sceneggiatore e regista cinquantenne nato a Genova che ha già ricevuto una nomination all’Oscar

Nato e cresciuto nel capoluogo ligure, Casarosa si trasferisce all’età di 20 anni a New York per studiare animazione alla School of Visual Arts and Illustration del Fashion Institute of Technology.

Inizia, quindi, a lavorare come storyboard artist per L’era glaciale e Robots presso i Blue Sky Studios, oltre ad essere designer di alcune serie TV per Disney Channel. In seguito comincia a lavorare per la Pixar Animation Studios, come storyboarder artist, con Cars-Motori ruggenti, Ratatouille e Up, questi ultimi due vincitori dell’Oscar (Academy Award) come miglior lungometraggio d’animazione.

Nel 2011 debutta come regista con il cortometraggio “La luna”, trasmesso davanti alle copie del lungometraggio Pixar Brave (2012). Grazie a quest’ultimo progetto con la Pixar, riceve la sua prima nomination al Premio Oscar.

Il tweet con cui la pixar annuncia il nuovo film

