Incidente moto-pedone. Due in codice rosso

Il conducente dello scooter ha solo 17 anni. I due sono stati trasportati in gravi condizioni uno al San Martino e uno al Galliera

Poco prima delle 20, in via 5 Maggio, all’altezza del civico 73, si è verificato un investimento moto/pedone. Sia il conducente dello scooter, un ragazzo di 17 anni, sia la donna che era a piedi, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati rispettivamente agli ospedali San Martino e Galliera. Sul posto le pattuglie del servizio serale di zona, dell’Infortunistica e del Pronto intervento per la viabilità.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...