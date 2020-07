La giornata comincia in coda. Oggi le categorie dal Ministro

La situazione – A10: coda di 3 km tra Varazze e Arenzano per lavori; A12: coda di 1 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova est per lavori; A26: code a tratti tra Ovada e Masone per lavori.

Intanto oggi il ministro alle Infrastrutture e ai Trasporto Paola De Micheli incontrerà una delegazione del comitato “Salviamo Genova e la Liguria” che ha convocato al Mit. Il comitato ha calcolato una perdita mensile di un miliardo di euro per l’economia regionale. Parteciperano 5 rappresentanti delle associazioni di categoria: il presidente dei commercianti Confcommercio Paolo Odone, il presidente degli industriali Giovanni Mondini, il presidente degli artigiani Cna Massimo Giacchetta, Giuseppe Tagnochetti di Trasportounito e il direttore di Spediporto Giampaolo Botta.

