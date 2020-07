In via XX, per i saldi, arriva “Cinquevini”

Sabato 1º agosto, primo giorno di saldi, in via XX, il Civ riunisce bar, pasticcerie e ristoranti per offrire ai genovesi una serata nelle vie del centro: degustazioni, negozi aperti by night e omaggi floreali

In occasione della prima giornata di saldi, il Civ Via XX Settembre riunisce bar, pasticcerie e ristoranti per offrire ai genovesi una serata nelle vie del centro con l’evento “Cinquevini”.

Nei pressi della Caffetteria Orefici, accanto al Ponte Monumentale, Caffè Boasi, Tam Tam Cafè, Murena Suite, Rosmarino e la stessa Caffetteria Orefici allestiranno un corner per proporre 5 vini liguri accompagnati da alcune proposte salate, a partire dalle 18.30 e per tutta la serata.

Per l’occasione Panarello, Gelateria Golosiamo , saranno aperti per presentare le loro dolci proposte. Durante la serata sarò protagonista la creatività di Ingridã e per chi completerà la degustazione ci saranno omaggi floreali da galleria Arte e Fiori, una colazione nei bar partecipanti all’iniziativa o un fine pasto da Rosmarino .

