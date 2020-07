Cade in bici su un sentiero, soccorso ieri in serata

Sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del fuoco, i Carabinieri e una pubblica assistenza

Intorno alle 21:30 di ieri il Soccorso Alpino è stato attivato per un intervento a Sestri Levante, sul sentiero che da Sant’Anna porta a San Bernardo per un ragazzo caduto in bici. Le squadre del Soccorso Alpino sono arrivate sul posto in breve tempo , raggiunti da una seconda squadra e dai Vvf di Chiavari e dalla Croce Verde di Sestri Levante. Il ragazzo del ‘91, visitato dal medico del Soccorso Alpino, lamentava dolore al torace . Dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato con barella portantina dalla squadra del Soccorso Alpino e consegnato in strada alle cure della Croce Verde, ma ha rifiutato il ricovero in ospedale. Sul posto in supporto la Radiomobile dei Carabinieri di Sestri Levante .

