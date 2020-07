Scompare Angelo Carossino, il più anziano presidente della Regione

Angelo Carossino aveva 91 anni. Era stato esponente del Partito Comunista Italiano e parlamentare europeo per due legislature. Sindaco di Savona dal 1958 al 1967, è stato presidente della Regione Liguria (dal 1975 al 1979) di cui era stato il primo vice presidente nel 1970, quando l’ente è nato

In seguito, alle elezioni europee del 1979, era stato eletto deputato europeo per le liste del PCI, poi riconfermato nel 1984. È stato vicepresidente della Commissione per i trasporti e della Delegazione per le relazioni con la Repubblica popolare cinese; membro della Delegazione per le relazioni con l’America Latina. Ha aderito al gruppo parlamentare “Gruppo comunista e apparentati”.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...