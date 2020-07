Risveglio in coda su autostrade e strade urbane

3 km in A7, 4 in A10, 2 in A12, 2 in A26. Problemi in città a Ponente e in corso Europa

A7: coda di 3 km tra Vignole Borbera e Ronco Scrivia per lavori, coda di 1 km a Bivio A7/A10 Genova-Ventimiglia per lavori

A10: coda tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per traffico intenso, coda tra Bivio A10/A26 Trafori e Arenzano per lavori, coda di 4 km tra Varazze e Arenzano per lavori.

A12: coda di 2 km tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Genova Nervi per lavori; coda di 5 km tra Genova Nervi e Bivio A12/A7 Milano-Genova per lavori.

A26: coda di 2 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

Sulle strade urbane: code in corso Europa e a ponente.

