La segnalazione di un lettore che segnala <Un problema che si protrae da almeno un mese presso la stazione FS di Genova Piazza Principe>

<La scala mobile “a salire” che collega i due binari di Principe Sotterranea all’atrio della stazione è ferma dall’inizio di luglio – dice Roberto Bordi -. Si tratta di un disservizio inaccettabile in generale, ancora di più in un periodo come quello estivo in cui le persone trasportano valigie ingombranti>.



