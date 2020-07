Il fidanzato vuole lasciarla, lei lo colpisce con un’accetta

Lo ha attirato dicendo di volersi autolesionare. Poi lo ha aggredito. È stata fermata dai Carabinieri

Una donna di 25 anni ha detto mettendo in atto, mediante un coltello da cucina, atti di autolesionismo, poiché aveva appreso dal suo fidanzato, un 35 enne genovese, che voleva interrompere la loro relazione sentimentale. Pertanto l’uomo è andato a casa della donna, per evitare che si facesse del male, ma, una volta in casa, è stato colpito alla mano sinistra con un’accetta. Poco dopo sul posto un equipaggio del Nucleo Radiomobile, dopo aver richiesto l’intervento dei sanitari, hanno trasportato i feriti all’ospedale Villa Scassi. Dimessi con una prognosi tra i 7 e 10 giorni, la donna, al termine degli accertamenti è stata deferita in stato di libertà per “lesioni personali aggravate”. Arma recuperata e sequestrata.

in copertina: foto d’archivio

