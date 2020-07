Covid Liguria, 3 nuovi positivi e un malato finisce in terapia intensiva

Da giorni non si presentava la necessità di intubare i positivi, che presentavano sintomi meno forti: una persona è finita nel reparto del San Martino. 3 anche gli ospedalizzati in più. Crollano i tamponi (come ogni domenica): oggi sono stati solo 1.083. Normalmente il numero sale dal martedì

Cluster di Savona: 71 i positivi. Nessun nuovo caso nella giornata di oggi come in quella di ieri. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Oggi sono stati refertati 90 tamponi, tutti negativi. Il totale dei tamponi refertati nel cluster è di 1900. Le persone in isolamento cautelativo sono 1510; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni.

