Code anche in A7, A10 e 26 per il rientro alle prese con i cantieri. La situazione

A7: coda tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia per lavori

A10: code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A12: coda di 6 km tra Chiavari e Genova Nervi per lavori

A26: code a tratti tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori; Coda di 1 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

