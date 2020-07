Fumo da una autorimessa in via Rossetti

A fuoco era andato il motore della serranda principale. Fumi evacuati con maxi ventilatori dai vigili del fuoco dopo aver spento le fiamme

Questa sera i vigili del fuoco di Genova Est sono intervenuti in via Rossetti per la fuoriuscita di una notevole quantità di fumo da una autorimessa di un palazzo. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato la causa, il motore della serranda principale aveva preso fuoco. Terminata l’estinzione, tramite dei grossi ventilatori, hanno provveduto a far evacuare i fumi. Nessun ferito e danni limitati.

