Ordigno bellico inesploso trovato nella caserma Gavoglio

Sono stati gli operai a ritrovare la bomba nella ex caserma del Lagaccio, che sarebbe lunga poco meno di un metro. Potrebbe, però, essere già stata svuotata molto tempo fa dall’esplosivo

Al momento, in attesa degli artificieri, sul posto ci sono i vigili del fuoco e i tecnici dell’Esercito.

Non si ha notizia di evacuazioni disposte. Sono molti i proiettili (poi disinnescati) caduti nella zona durante la seconda guerra mondiale. Alcuni, disinnescati, fanno arredamento all’ingresso della caserma da molto tempo. È anche possibile che l’involucro sia già stato svuotato in precedenza e che si tratti di uno dei tanti che venivano conservati all’interno come “souvenir” del periodo bellico.

Le bombe svuotate usate in tutta la caserma come “arredamento”

