Dalle 11, il corteo lumaca dei tir: «Economia in picchiata»

Partirà da San Benigno per arrivare alle 12:30 in piazza Fontane Marose. Sarà inevitabile la paralisi del traffico. Obiettivo: ottenere risposte dal ministro Paola de Micheli che sarà a Genova

Per il Comitato: <Il conto è salatissimo, perdite di fatturato del 75% nel settore florovivaistico, del 50% per esercizi di vicinato e mercati rionali, del 25% in quello della grande distribuzione, consegnare è diventato impossibile. Anche la presenza di turisti è precipitata del 65% per l’Acquario, musei e siti di interesse, del 50% per hotel e ristoranti, del 30% per i bagni marini, del 35% nei porti turistici. La contrazione per il settore agricolo è del 15%, mentre gli agriturismi registrano perdite del 30% così come le attività agricole legate alla ristorazione e alla vendita all’ingrosso. I costi sono aumentati del 50% nel trasporto e nella logistica, danni complessivi per oltre 1 miliardo al mese ed oltre 40mila lavoratori in cassa integrazione in tutta la regione, con questi dati, commenta il Comitato “non si può perdere tempo”>.

<Nella richiesta di incontro vengono individuati pochi ma fondamentali temi, su cui aspettiamo le risposte e le garanzie del ministro De Micheli” commentano gli organizzatori della manifestazione che partirà martedì 21 luglio con il corteo lumaca di Tir da San Benigno alle ore 11.00 per arrivare in cima a Via XX Settembre alle 12.30. Appuntamento direttamente in Piazza Fontane Marose alle ore 12.00 per i manifestanti a piedi che si prevede saranno numerosissimi>.

Ecco le garanzie che le associazioni di imprenditori che aderiscono al comitato chiedono

– ottenere un provvedimento della massima urgenza di risarcimento dei danni, necessario per difendere la continuità economica ed occupazionale del nostro territorio;

– ottenere un provvedimento di legge della massima urgenza che disciplini in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale le attività di ispezione ai fini della sicurezza sulla rete stradale ed autostradale;

– definizione di un programma dei lavori, articolato nel tempo, che contemperi efficacemente le necessarie attività di ispezione e manutenzione sulla rete autostradale ligure con la necessaria utilizzazione continuativa del sistema infrastrutturale, senza più penalizzare l’intera economia regionale;

– ottenere un provvedimento che riconosca la mancanza di continuità territoriale finalizzata all’ottenimento di aiuti di Stato.

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...