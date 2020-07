Sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorsi inviati dal 118. Code anche su A10, A12 e A26 per lavori

A7: Coda di 1 km tra Genova Bolzaneto e Busalla per incidente.

A10: code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A7 Milano-Genova per lavori.

A12: coda di 1 km tra Recco e Rapallo per lavori.

A26: coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori; code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori.

In copertina: foto d’archivio

