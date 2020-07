Passano col rosso sul monopattino, multati dalla Polizia locale

È successo via XX Settembre poco dopo il ponte Monumentale. Sanzionato anche un secondo conducente di monopattino

La foto sotto ci è stata inviata da Nico Cadosch che ha assistito a tutta la scena, avvenuta alle 15:10. Un ventottenne in monopattino ha bruciato il rosso proprio davanti al naso degli agenti della polizia locale che lo hanno fermato e sanzionato. Chi conduce il monopattino, infatti, è soggetto alle stesse regole di chi va in auto o in moto, cioè al Codice della strada. Subito dopo gli agenti del I distretto territoriale, quello del centro, hanno fermato un secondo conducente di monopattino, un 32enne, anche lui sanzionato per essere passato col rosso.

