Nuovo ponte, via alle prove di carico – VIDEO

Sono cominciate sul nuovo ponte della Valpolcevera le prove di carico con mezzi pesanti.

Le prove sono iniziate intorno alle 8 di questa mattina

Si stanno svolgendo le prove della “fase zero” (come da nota sui collaudi)

Ci sarà poi una pausa per portare sul ponte altri mezzi e nel pomeriggio sono previste le prime prove statiche. Non ci sono orari schedulati, i tecnici che stanno seguendo il collaudo (Anas,con Rina e Pergenova) valutano in progress come procedere con le prove

-le prove statiche proseguiranno anche domani

Per il ponte vengono usati autoarticolati, per la rampa di levante vengono usati i carrelli telecomandati (SPMT)

Annunci

Mi piace: Mi piace Caricamento...