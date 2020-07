Ruba portafoglio nella movida: inseguito, acciuffato e arrestato dalla Polizia locale

Il venticinquenne pregiudicato ha anche resistito all’arresto, ma gli uomini del reparto sicurezza urbana lo hanno assicurato alla giustizia

Gli agenti del reparto Sicurezza urbana della Polizia locale hanno arrestato ieri sera, alle 23:30 in salita Pollaiuoli, nel centro storico, un cittadino algerino di 25 anni, con precedenti specifici, residente a Genova, per falsa dichiarazione d’identità, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e rapina in concorso. L’uomo ha rubato un cellulare nella zona della movida. Il proprietario, un italiano, di 68 anni, se ne è accorto ed è nata una colluttazione. Gli agenti hanno visto quanto accadeva. Nel frattempo lo straniero si dava alla fuga. Per questo lo hanno inseguito senza mai perderlo di vista nel reticolo dei vicolo percorrendo via Giustiniani, vico Lavezzi e, infine, piazza e salita Pollaiuoli dove il malvivente è stato fermato e ha opposto resistenza attiva. Dalle immagini telecamere di “Città sicura” è stato possibile risalire con certezza alla dinamica dei fatti. Il venticinquenne, prima di scappare, ha passato il cellulare a un complice che è attualmente ricercato. L’algerino è stato arrestato e sarà processato stamane per direttissima. Nel corso della colluttazione un agente è rimasto infortunato. Ferito anche il proprietario del telefono che aveva provato a reagire alla rapina. la vittima ha, però, rifiutato le cure

