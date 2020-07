Assicurazione-truffa online, nella rete cade giovane mamma genovese

È la stessa Camilla a raccontare la sua storia. Mamma single alle prese con difficoltà economiche, nel 2018 deve vendere l’auto. Riesce, ora, ad acquistarne una di seconda mano, ma deve assicurarla e i soldi sono pochi. Compra un’assicurazione online, ma il tagliando non le arrivato e si trova senza auto e senza soldi. Ha denunciato alla Polizia

Camilla ha denunciato ieri quanto le è accaduto alla Questura. Capitata sul sito di “Giara Assicurazioni”, trova un’offerta che le sembra vantaggiosa: 615 euro. E la prende al volo. Effettua il bonifico bancario, ma la cedola dell’assicurazione non arriva. A un certo punto il numero di telefono fornito dall’assicurazione fasulla non risponde più. Anzi, il numero di Camilla viene bloccato. Ma chi sta dall’altra parte continua a rispondere ad altri numeri, ad esempio a quello della madre della donna. E, alle proteste, l’uomo che parla dall’altro capo del telefono risponde con lo scherno.

Impossibile ottenere il riaccredito della cifra pagata: Camilla ha perso i suoi soldi e si trova con una macchina non assicurata per strada. Per fortuna c’è chi l’aiuta a ricoverarla in un luogo provato, perché altrimenti rischierebbe anche una sonora sanzione. In più, quell’auto di cui aveva tanto bisogno e che era riuscita a conquistare non la può usare. Le rimane solo la rabbia e la delusione di essere caduta nella rete dei truffatori. Soltanto dopo guarda le recensioni online dell’assicurazione (il numero di telefono risponde, teoricamente, dall’Emilia, ma si sa che si possono creare numeri di telefono fittizi: chi risponde potrebbe anche essere all’estero) e sono in tanti a scrivere di aver perso i soldi.

Ora alla donna non resta che sperare nelle indagini della polizia. <So che non rivedrò mai più i miei soldi – dice -, e per questi voglio avvertire tutti perché non cadano nelle maglie di questa organizzazione di truffatori>.

