Incidente mortale in A10, autostrada chiusa

Traffico Bloccato A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 5.7 – entrambe le direzioni) tra Genova Aeroporto e Genova Pegli per incidente. Sulla A10 Genova- Ventimiglia tra Genova Aeroporto e Genova Pra’ in entrambe le direzioni, è stata disposta la chiusura del tratto a seguito del tamponamento tra una vettura ed un camion al km 5 e 700 all’interno di uno scambio di carreggiata

All’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si sono formati 2 km di coda da entrambe le provenienze.

A chi è diretto a Genova deve uscire a Genova Aeroporto e dopo aver percorso la viabilita’ ordinaria puo’ rientrare in autostrada a Genova Pra’. Percorso inverso per chi e e’ diretto verso Ventimiglia.

Sul posto sono presenti il Personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Articolo in aggiornamento

