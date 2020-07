Riaperta la A7, ma c’è coda ovunque, sia in autostrada sia sulle strade urbane

L’effetto domino della chiusura appesantisce la viabilità con lunghe file di auto in direzione Genova, ma non solo. A ponente viabilità urbana a passo d’uomo in direzione Voltri

Alle 8:45 è stata aperta la A7 SERRAVALLE-GENOVA nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova ovest verso Genova. Dovrebbe essere l’ultima mattinata di passione, almeno per quanto riguarda le chiusure necessarie per i tratti dove non è possibile bypassare le gallerie sotto ispezione con un doppio senso di marcia nell’altra corsia.

