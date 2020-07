La A7 rimane chiusa anche stamattina. Riapertura prevista alle 10

Rallentamenti in uscita a Bolzaneto e sulla A12 in direzione A7. Il traffico si riversa sulle strade urbane

Sull’autostrada A7 Serravalle-Genova, la riapertura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova ovest verso Genova è prevista entro la mattinata odierna per consentire il completamento dell’attività di ripristino del fondo stradale condotte durante la notte.

Coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7/A12 Genova-Livorno per Tratto Chiuso

A10: code a tratti tra Varazze e Bivio A10/A26 Trafori per lavori

A26: Code a tratti tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. Coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori.

