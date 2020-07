Meteo Limet, bel tempo sulla costa, temporali nell’entroterra

Situazione: correnti fresche di matrice nord atlantica interessano la nostra regione determinando spunti instabili soprattutto in Appennino e nelle zone interne. Caldo nel complesso sopportabile.

Lo dice Paolo Bonino dell’associazione ligure di meteorologia Limet

Previsioni valide per: giovedì 16 luglio 2020

Avvisi: Nessuno.

Cielo e Fenomeni: In mattinata non si escludono rovesci sul Golfo, con il rischio di qualche interessamento costiero a levante. Nubi sparse sul resto della regione senza fenomeni. Nel pomeriggio migliora tutto il fronte marittimo e la relativa fascia costiera; temporali in formazione tra Val Trebbia, Aveto e sulle Alpi Liguri senza sconfinamenti sulle coste. Altrove cielo poco nuvoloso senza la minaccia di temporali. In serata attenuazione dei fenomeni ovunque e cielo poco nuvoloso da levante a ponente.

Venti: Deboli a circolazione ciclonica sul golfo al mattino (nord-est a ponente e sud-est a levante). Generale rotazione a sud su tutti i settori nel pomeriggio con intensità al più moderata sui valichi.

Mari: Poco mosso.

Temperature: Pressoché stazionarie.

Costa: min 20/23°C, max 26/30°C.

Interno: min 8/17°C, max 23/29°C.

